RvS schorst Nbw-uitbreidingsvergunning veehouderijen

2 veehouderijen in Gelderland kunnen voorlopig hun uitbreidingsplannen niet realiseren. De door de provincie Gelderland verleende Nbw-vergunningen zijn geschorst door de voorzieningenrechter van de RvS.

Het ene bedrijf is een rundvee- en varkenshouderij die de melkveetak wil laten groeien van 159 naar 187 dieren. Het tweede bedrijf betreft een pluimvee- en melkveehouderij die een Nbw-vergunning kreeg om te groeien van 174.900 stuks pluimvee naar 176.800, en van 168 naar 208 stuks melkvee. Beide bedrijven hebben de uitbreiding nog niet gerealiseerd.

Toename depositie door uitbreiding veehouderijen

Coöperatie Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmilieu – beide gevestigd in Nijmegen – maakten bezwaar tegen de verleende vergunningen. De reden is dat de depositie toeneemt door de uitbreiding op gebieden waarvoor al meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte is toebedeeld. Volgens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn de bezwaren niet terecht omdat bij de vergunningen geen ontwikkelingsruimte is toebedeeld, omdat het slechts gaat om depositietoenames van minder dan 0,05 mol/ha/jr.

Ontwikkelingsruimte nodig

De voorzieningenrechter ziet echter in de regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen aanknopingspunt dat de stelling van de provincie onderbouwt, zoals al eerder duidelijk werd in een uitspraak in 2018. Ook voor kleine depositietoenames is ontwikkelingsruimte nodig. Omdat de vergunde activiteit nog niet (volledig) is gerealiseerd, is er aanleiding de verleende vergunningen te schorsen, stelt de voorzieningenrechter.

Onzekerheid over PAS-vergunningen

Deze uitspraak bevestigt opnieuw de onzekerheid over de vergunningen van veebedrijven op basis van het PAS.