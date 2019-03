OM eist stillegging veehouderij Steenwijkerland

Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle geëist dat een veehouderij uit de gemeente Steenwijkerland wordt stilgelegd.

Op de boerderij zijn meer dan 100 runderen gehouden onder zorgelijke omstandigheden. De runderen worden afgevoerd.

Overtreden hygiëne- en dierenwelzijnsregels

De veehouder is in 2017 en 2018 ook al veroordeeld voor het overtreden van hygiëne- en dierenwelzijnsregels. Bij 2 controles van het bedrijf door de NVWA afgelopen maand is geconstateerd dat het weer mis was. Tijdens de eerste controle op 13 februari zijn 52 verwaarloosde runderen afgevoerd. Voor de andere 67 dieren leek herstel mogelijk. Tijdens de tweede controle op 25 februari waren de zaken nog steeds niet in orde. De rechtbank heeft vervolgens op 4 maart 2019 de vordering om een voorlopige maatregel op te leggen toegekend. Deze duurt 6 maanden en kan verlengd worden.

Dagvaarding

De boer heeft tot volgende week donderdag de tijd om de dieren af te laten voeren. De NVWA ziet hierop toe. Als hij dit niet doet worden volgende week de koeien in beslag genomen. De boer is gedagvaard om zich op 3 mei 2019 voor de rechtbank in Zwolle voor deze zaak te verantwoorden. Het OM verwijt de boer het houden van koeien zonder schone ligplaats, het niet hebben van water en voer en het aangetroffen dode kalf in de stal.