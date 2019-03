Inkomsten waterschappen met 9% gestegen

Het tarief voor de heffing ongebouwd voor landbouwgrond is gemiddeld € 85 per hectare.

Waterschappen hebben hun inkomsten door heffingen de afgelopen vier jaar met ruim 9% zien stijgen. De verwachte opbrengsten van de heffingen zijn dit jaar € 2,9 miljard. De 21 waterschappen die Nederland kent, denken de komende 4 jaar samen € 5,8 miljard te moeten investeren. Voor de huidige periode was de inschatting € 5 miljard. dat Dat meldt het CBS op basis van een analyse van heffingen en investeringen van de waterschappen, 2 dagen voordat de verkiezingen plaatsvinden.

Waterkeringen

De waterschappen Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland), Rivierenland en Limburg, de grootste investeerders, verwachten samen in de jaren 2019–2022 ruim € 1,5 miljard euro te investeren in waterkeringen.

Heffingen verschillen

De hoogte van de heffingen verschillen per waterschap. Dat heeft te maken met onder meer de hoeveelheid water in een gebied, of het aan zee of aan een grote rivier ligt, de bodemsoort, mate van verstedelijking en ligging ten opzichte van de zeespiegel.

Het tarief voor de heffing ongebouwd voor landbouwgrond varieert dit jaar tussen € 51 (Vallei en Veluwe) en € 178 (Delfland) per hectare, gemiddeld is het tarief dit jaar € 85 per hectare.

Dat blijkt uit een analyse van het Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen die eerder dit jaar verscheen. Gemiddeld stijgt het tarief per hectare dit jaar met ruim 7%.

De variatie ligt tussen een daling met ruim 20% in Schieland en Krimpenerwaard en een stijging van 13,1% in Wetterskip Fryslân.

In Friesland zijn boeren en andere eigenaren van ongebouwde grond een groter deel van de kosten gaan betalen. De grote daling in Schieland en Krimpenerwaard komt ook door een andere kostentoedeling van het waterschap.