Actieplan: alle Gelderse boeren natuurinclusief

Landbouw-, natuur- en milieuorganisaties in Gelderland hebben samen het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland gepresenteerd.

De ambitie is dat in 2022 minimaal 60% van de agrarische grondgebruikers in Gelderland actief is met onderdelen van natuurinclusieve landbouw. In 2027 moeten alle grondgebruikers in Gelderland minimaal op niveau ‘basis’ van natuurinclusiviteit zitten.

Boeren op 4 niveaus

In het actieplan wordt gesproken van verschillende niveaus van natuurinclusieve landbouw. De 4 niveaus zijn:

wettelijk

basis

bewust

best

In 2027 moeten alle grondgebruikers voldoen aan niveau ‘basis’. Dat houdt in dat op een deel van het bedrijf maatregelen getroffen zijn voor specifieke soorten, waardoor biodiversiteit wordt bevorderd. Voorbeelden zijn struwelen, akkerranden, erfbeplanting of nestkastjes.

In hetzelfde jaar moet de helft van de bedrijven op het niveau ‘bewust’ zitten, wat wil zeggen dat er wordt gestuurd op grondgebondenheid en verbetering van biodiversiteit.

De initiatiefnemers streven ernaar om 10% van de bedrijven op het niveau ‘best’ te laten komen: vergaande grondgebondenheid waarbij natuur en landschap onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn kruidenrijk grasland, robuuste koeienrassen en plas-draszones.

Werken aan nieuwe verdienmodellen

Om de ambities waar te maken wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie. Bij de verdienmodellen gaat het om een hogere prijs voor producten, maar ook om gunstigere leningen, groene subsidies en het opnemen van natuurinclusieve maatregelen in vergunningscriteria.

Het actieplan moet ideeën van onderop nog meer stimuleren en faciliteren. Er wordt met het plan een platform geboden om verschillende, bestaande en nieuwe initiatieven op elkaar aan te laten sluiten.

LTO: kringlooplandbouw inkomstenbron voor boer

Carla Evers, bestuurder bij de LTO Noord regio Oost, benadrukt dat de uitvoering in samenwerking met boeren opgepakt wordt. “Wij vinden het essentieel dat boeren beloond worden voor hun inspanningen voor het verbeteren van de biodiversiteit en het landschap”, aldus Evers. “Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen kostenpost zijn, maar een inkomstenbron voor onze boeren.”

Het plan is een initiatief van LTO Noord, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek en Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe.