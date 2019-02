België wil beschutting landbouwdieren in wet

Aanleiding zijn bezorgde berichten van voorbijgangers die zien dat dieren het zwaar hebben.

De Vlaamse minister voor Dierenwelzijn pleit voor regels omtrent de beschikbaarheid van beschutting voor dieren die buiten gehouden worden. Dit geldt voor pluimvee en zoogdieren. Onderzoek van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn wijst uit dat dieren hier gebruik van maken als de mogelijkheid er is. Aanleiding voor de regelgeving zijn bezorgde berichten van voorbijgangers die zien dat dieren het zwaar hebben. De combinatie van koud weer, neerslag en wind kan in de winter zorgen voor dierenleed. In de zomer is dit met hitte het geval. Een schuilhok of groenaanplanting is effectief.

Paarden

Eigenaren zouden 10 jaar moeten krijgen om weiden en terreinen te voorzien van beschutting. Voor paarden werkte de Raad voor Dierenwelzijn in 2010 al tips uit die leidden tot aanvullende regelgeving. Door nieuwe inzichten pleit de Raad voor verscherping en uitbreiding naar alle dieren die buiten worden gehouden.