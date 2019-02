Asbestinventarisatie vergoed bij boeren in Twenterand

Boeren in de gemeente Twenterand die een asbestinventarisatie laten uitvoeren, krijgen de kosten daarvoor vergoed.

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht voor alle asbestinventarisaties die in 2018 al zijn uitgevoerd en voor alle aanvragen tot en met 31 maart 2019.

Ondernemersfonds Twenterand

Het geld komt vanuit het ondernemersfonds Twenterand, dat voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks een bijdrage beschikbaar stelt om in te zetten voor projecten die ten goede komen aan de agrarisch ondernemers in Twenterand. LTO Noord afdeling West Twente wil een deel van dit geld gebruiken voor asbestsanering.

Vergoeding via LTO Noord

Boeren in de gemeente kunnen een vergoeding aanvragen via LTO Noord. Voor LTO Noord leden is deze vergoeding maximaal € 400, voor niet-leden is dit maximaal € 300. Als een inventarisatie minder kost dan de maximale vergoeding, geldt dat de vergoeding overeenkomt met het factuurbedrag.