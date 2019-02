3 keer meer schademeldingen door extreem weer in 2018

Vereinigte Hagel kreeg vorig jaar 3 keer zoveel schademeldingen voor de brede weersverzekering als in voorgaande jaren.

De schadeverzekeraar kreeg 1.410 meldingen in 2018. Er waren 433 meldingen in 2017 en 485 in 2016. De oorzaak is het kletsnatte voorjaar en de extreem droge zomer van 2018, zei Jan Schreuder, directeur Nederland van Vereinigte Hagel op een bijeenkomst in Exloo van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. “In Nederland hebben 80% van de verzekerden met een brede weersverzekering bij Vereinigte Hagel schade gemeld. Dat is nog nooit zo hoog geweest.”

In Nederland hebben totaal 1.812 telers een brede weersverzekering afgesloten. Dat waren er 1.705 in 2017, zegt Schreuder. “Ons marktaandeel is 55%. Het aantal verzekerden groeit, maar het is nog te weinig.”

Risicospreiding

Vereinigte Hagel moet voor 2018 in Nederland meer schade vergoeden dan aan premies is binnen gekomen. De verzekeraar maakt de definitieve cijfers eind mei bekend op de algemene vergadering van afgevaardigden. Vereinigte Hagel komt niet in financiële problemen door een schadejaar als 2018, zei Schreuder in Exloo. “We werken in 10 landen in Europa. Dat betekent risicospreiding en dat maakt herverzekeren van onze risico’s gemakkelijker. Voor heel Europa hebben we een goed jaar.”

Omnibus-regeling

Landbouwminister Carola Schouten wil de assurantiebelasting op de brede weerverzekering van 21% afschaffen, maar heeft daar nog geen toestemming voor van Brussel. De Europese Commissie wil het eigen risico en de schadedrempel verlagen van 30% naar 20%. Ook wil de Commissie dat de subsidie op de premie omhoog gaat van 65% naar 70%. Een aantal landen heeft dit in 2018 al overgenomen. Dat staat in de zogenoemde Omnibus-regeling, zegt Schreuder: “Hier zijn nog geen besluiten over genomen. De subsidie zal blijven bestaan, ook in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Zonder subsidie is er geen goede dekking mogelijk voor de telers.”

Tot 15 mei aanmelden

Telers kunnen zich voor de teelt van 2019 tot 15 mei aanmelden voor de brede weerverzekering. Schreuder merkt dat meer offertes worden aangevraagd door telers dan in voorgaande jaren. “Er komt dit jaar bij Vereinigte Hagel geen premieverhoging. Vereinigte Hagel kijkt voor de premie niet naar 1 jaar maar naar een langere periode.”