ZLTO: Brabantse aanpak stikstof onrealistisch

ZLTO-voorzitter Wim Bens roept boeren op te protesteren tegen de Brabantse aanpak van stikstof.

Het enthousiasme dat ZLTO-voorzitter Wim Bens een week geleden nog tentoonspreidde over de nieuwe Brabantse aanpak van stikstof is behoorlijk geluwd.

Demonstreren tegen stikstofbeleid

Sprak hij vorige week nog over ‘een doorbraak!’ toen bleek dat de vergunningsaanvraagdatum voor duurzame stallen verschuift van 1 april 2020 naar 1 januari 2021, nu roept hij boeren op vrijdag 13 december voor het Brabantse provinciehuis te gaan demonstreren tegen het stikstofbeleid.

Vraagtekens bij rekenmethodes

Na bestudering van het totale provinciale maatregelenpakket is Bens namelijk veel kritischer. Hij vindt het oneerlijk dat de provincie in de aanpak van stikstofproblemen alleen kijkt naar de landbouw. Bens stelt grote vraagtekens bij de rekenmethodes in het pakket en bij de haalbaarheid van de natuurdoelstellingen. Ook is er weinig overleg mogelijk met provinciebestuurders. Bens: “Het lijkt een dictaat van bovenaf.”

Tijd winnen

Het doel van het boerenprotest is volgens Bens voorkomen dat Provinciale Staten vrijdag al een besluit neemt. Op die manier wil ZLTO meer tijd te winnen voor gesprekken tussen boeren en provinciebestuurders over ‘een realistische Brabantse aanpak stikstof’.

Prullenbak

De kans dat het maatregelenpakket morgen door Provinciale Staten wordt afgewezen is groot. Volgens fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil van CU-SGP is het afhankelijk van de opstelling van het CDA en SP. “Het CDA zal nu eindelijk eens kleur moeten bekennen en laten zien waar ze voor staan. Voor de SP geldt dat dit plan in hun ogen waarschijnlijk een ‘verslechtering’ voor het milieu is, dus die gaan ook vast niet akkoord. Als beide partijen afhaken kan het in de prullenbak.”