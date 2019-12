LTO gestart met ledenenquête stikstof

LTO Nederland is gestart met de digitale enquête over de belangenbehartiging rondom de stikstofimpasse.

Getoetst wordt onder meer de invloed en het belang van beleidskeuzes tot nu toe. Verder wordt de leden van LTO gevraagd naar hun ideeën over de mogelijke wegen vooruit.

Uitspraak Raad van State

LTO Nederland heeft regelmatig contact gehad met zowel minister Schouten als haar ambtenaren over de stikstofimpasse. Al voor de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 volgens LTO.

Op 2 september droeg LTO oplossingen aan bij de commissie Remkes. Eind november is samen met het op 7 november opgerichte Landbouw Collectief een stikstofplan aan minister Schouten aangeboden. LTO geeft aan dat aan een aantal door de landbouw aangereikte oplossingen tegemoet is gekomen, maar met meerdere zorgen nog niets is gebeurd.

Mailadres

De enquête loopt tot en met woensdag 11 december. Alle LTO-leden hebben eind vorige week een persoonlijke uitnodiging ontvangen op hun mailadres dat bij de regionale organisatie bekend is.