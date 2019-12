Grondeigenaren moeten windmolens Zeewolde gedogen

Twee grondeigenaren, Spiegelhout en Stichting de Alliantie, en een pachter moeten de bouw van 8 windmolens en het onderhoud van de molens die onderdeel vormen van Windpark Zeewolde op hun agrarische percelen toestaan.

Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag 18 december beslist in een zaak die zij hadden aangespannen tegen het ministerie. De eigenaren en de pachter zijn het er niet mee eens dat ze een plicht opgelegd hebben gekregen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het gedogen van de windmolens. De komst van windmolens zet namelijk een streep door mogelijke andere ontwikkelingen op hun grond. Partijen voelen veel meer voor woningbouw op deze gronden.

Volgens de RvS is woningbouw echter uitgesloten op de betreffende gronden omdat er een agrarische bestemming op ligt.

Tegemoet gekomen

Daarnaast stelt de RVS dat er genoeg pogingen zijn gedaan om de grondeigenaren tegemoet te komen en schadevergoeding te bieden. Windpark Zeewolde heeft onder andere aangeboden om de eigenaren uit te kopen of op een andere manier schadeloos te stellen, maar zij vonden het bod niet serieus genoeg. Volgens de RvS hadden de eisers niet mogen uitgaan van woningbouw bij het bepalen of het bod hoog genoeg was omdat woningbouw niet is toegestaan.

De gedoogplicht blijft gehandhaafd.