Derde van de Kamer wil af van derogatie

Een derde van de Tweede Kamer wil af van de derogatie op de mestnormen.

Dat bleek tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet diende een motie in waarin ze de regering vraagt om een nieuw plan van aanpak op te stellen om aan de normen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. Bromet vindt dat alle seinen op rood staan om verruimde mestnormen, zoals bij derogatie, toe te staan. Dit in verband met het behalen van de doelen voor de waterkwaliteit. Ze vindt dat er juist minder dierlijke mest gebruikt moet worden. GroenLinks kreeg hiervoor steun van SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS, waarmee een derde van de Kamer achter de motie staat. De overige partijen stemde tegen.

Gebiedsgerichte aanpak

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateerde bij de laatste evaluatie van het mestbeleid dat met verdere aanscherping van het huidige stelsel de normen nog niet overal worden gehaald, met name bij de uitspoelingsgevoelige zandgronden. In veel andere gebieden worden de normen al wel gehaald. Het ministerie van landbouw werkt aan een herziening van het mestbeleid, waarbij wordt gekeken naar een gebiedsgerichte aanpak voor de ‘probleemgebieden’.

Beleid gericht op halen normen

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat het beleid dat nu wordt uitgevoerd, met de actieprogramma’s juist gericht is op het halen van de normen van de Nitraatrichtlijn. Nederland voldoet hiermee aan de Europese nitraatrichtlijn, om te zorgen voor een verdergaande verbetering van de waterkwaliteit.