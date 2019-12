Boeren in nieuwe lidstaten zien inkomen stijgen

Het inkomen van boeren en tuinders in de lidstaten die na 2004 lid zijn geworden van de EU, zal de komende 10 jaar voor het eerst boven het EU-gemiddelde komen.

Dat staat in de Agricultural Outlook 2019, die dinsdag openbaar is gemaakt. De maatstaf is het gemiddelde inkomen per arbeidseenheid.

Inkomensdaling in ‘oude’ lidstaten

De daling van het inkomen in met name de 15 ‘oude’ lidstaten zal worden veroorzaakt door een daling van de varkensprijzen vanaf 2015. Tegelijk gaan ook de prijzen voor tarwe, mais en soja omlaag in de komende 5 jaar, zo zegt de prognose.

1.000 boeren per dag minder in de EU

Het aantal boeren neemt voortdurend af, met ongeveer 1.000 per dag in de EU, aldus Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. In de periode van 2008 tot 2018 hebben 2,3 miljoen boeren de sector verlaten. De verwachting is dat de uitstroom in de komende 10 jaar niet zo hard zal gaan.

Boeren worden meer manager

Het vooruitzicht is dat het karakter van het landbouwbedrijf verandert. Boeren worden meer manager, zoals dat ook in andere sectoren dat ook het geval is, aldus de Agricultural Outlook.