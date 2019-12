Agractie sluit zich aan bij coalitie tegen vrijhandel

Actiegroep Agractie sluit zich aan bij de coalitie tegen vrijhandelsverdragen.

Daarmee ondersteunt de organisatie een gezamenlijk manifest dat in oktober aan de Tweede Kamer werd overhandigd. Hierin stellen de aangesloten organisaties, waaronder DDB, NAV, BoerBurgerBeweging en Varkens in Nood, dat vrijhandelsverdragen als CETA en Mercosur, leiden tot oneerlijke concurrentie voor boeren en een gevaar voor de voedselveiligheid vormen. De Tweede Kamer stemt komend voorjaar over CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada.

Spaak in het wiel steken

De organisaties die zich bij de coalitie hebben aangesloten, hopen dat CETA wordt weggestemd door Nederland en daarmee ‘een spaak in het wiel te steken van steeds weer nieuwe oneerlijke handelsverdragen’. Woordvoerder Rens-Willem Bloemendaal van Agractie: “Wij hopen dat vooral de ‘boerenpartijen’ nu nee zeggen, want met deze verdragen wordt het nog moeilijker om de meerkosten voor de toenemende milieu- en dierenwelzijnseisen in onze prijzen terug te vinden.”