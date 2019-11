Veel minder insecten qua aantal en soorten

Nieuw onderzoek toont aan dat aantal insectensoorten fors daalt, vooral in de buurt van landbouw.

Het aantal insectensoorten is in de afgelopen 10 jaar met een derde teruggelopen. Dat is de bevinding van onderzoekers van de Technische Universiteit van München (TUM) in Duitsland. De afname – op landschap schaal – neemt toe naarmate er meer landbouw bedreven wordt in de buurt, volgens de onderzoekers. Wat de mogelijke relatie daartussen is, wordt niet beschreven.

De onderzoekers concentreerden zich bij hun studie niet alleen op het gezamenlijke gewicht van de aangetroffen insecten, maar tevens op de vraag in hoeverre afzonderlijke soorten minder voorkomen dan voorheen. Eerdere studies bepaalden zich volgens het team van de TUM alleen op het totale gewicht.

Verzameling van 1 miljoen insecten

Zij deden onderzoek op 290 grondgebieden (bos- en grasland) in de deelstaten Brandenburg, Thüringen en Baden-Württemberg en verzamelden daar meer dan 1 miljoen insecten, verdeeld over 2.700 soorten. Van de 290 grondgebieden waren 150 plots op grasland en 140 plots in bosgebieden. Op de jaarlijks gemonitorde graslanden daalde de biomassa, het aantal insecten en het aantal soorten respectievelijk met 67%, 78% en 34%. Uit data van 30 plots in bosgebied blijkt dat de biomassa afnam met 41% en het aantal soorten met 36%. Het aantal insecten nam daar niet af.

Publicatie in tijdschrift Nature

Vele soorten komen minder voor en in sommige regio’s helemaal niet meer, volgens het onderzoek. “Dat zo’n teruggang zich in maar een decennium heeft afgespeeld, hebben we niet verwacht. Dat is schrikbarend, maar past in het beeld dat andere studies schetsen,” licht projectleider en hoogleraar terrestrische ecologie Wolfgang Weisser toe. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.