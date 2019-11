Utrechtse boeren kwaad over ‘verraad’ natuurpartners

FrieslandCampina moet niet meer samenwerken met Natuurmonumenten, vinden de veehouders.

Utrechtse veehouders zijn woeden over het Actieplan Natuur, dat deze week is aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Daarin pleiten de gezamenlijke natuurorganisaties voor een reeks ‘herstelmaatregelen’. In het kader daarvan zouden ook fosfaatrechten en vergunningsruimte moeten worden ingetrokken, terwijl ook vrijkomende gronden ter beschikking moeten worden gesteld aan natuurinclusieve boeren, zodat extensivering mogelijk wordt. Vooral de voorstellen voor intrekking van rechten en vergunningsruimte wordt door de boeren ervaren als verraad, en dat ook Natuurmonumenten, samenwerkingspartner van FrieslandCampina, daar achter staat.

Direct alle overleg bevroren

Boerenvergadering

Een veehouder op een boerenvergadering vrijdagavond in Eemnes: “Veel boeren in Eemland en elders in de provincie hebben wel tot een kwart beheersland in gebruik. We werken in goed overleg samen met de terreinbeherende organisaties. Eerder deze week nog met hen om tafel gezeten en dan komt opeens dit plan naar buiten. Zo ga je niet met elkaar om. We hebben per direct alle overleg bevroren. Dit wordt oorlog.”

Hectarepremies

De veehouders hebben eerder op de dag hun ongenoegen ook overgebracht aan gedeputeerde Hankke Bruins Slot, die op werkbezoek was in het gebied. De veehouders vinden ook dat het met dit soort gedrag van onder meer Natuurmonumenten niet langer mogelijk moet zijn dat FrieslandCampina samenwerkt met de organisatie. “Hierdoor komen we alleen maar verder in de problemen.”

Het steekt de veehouders ook dat zij nog steeds huur moeten betalen voor het gebruik en onderhoud van de natuur-weidegronden, terwijl de terreinbeheerders via hen de Europese hectarepremies opstrijken.