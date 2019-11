Sectorbrede samenwerking voor oplossing stikstof

Het nieuwe landbouwcollectief staat onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, die momenteel tevens voorzitter is van de Topsector Agri&food.

De vakbonden, belangenbehartigers en actievoerende boeren gaan samenwerken om een plan voor stikstofreductie op te zetten.

Volgens het persbericht dat Farmers Defence Force (FDF) vrijdag verspreidde, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, landbouw en bedrijfsleven om schade aan de economie en de landbouw te voorkomen in de stikstofproblematiek. Het collectief stelt dat zichzelf als taak. FDF spreekt van een legendarische stap, waarin alle sectoren vertegenwoordigd zijn in een belangenbehartiger.

Aalt Dijkhuizen. Momenteel ook voorzitter van Topsector Agri&Food. - Foto: Koos Groenewold

Gebruik maken van bestaande kanalen naar politiek

Het initiatief komt van FDF, aldus de groep actievoerende boeren zelf. LTO Nederland laat middels een persbericht weten zich met deze brede groep in te gaan zetten. Ook NAJK voegt zich bij het collectief. LTO spreekt van een crisissituatie. De impact van de stikstofimpasse op de boer is dusdanig groot dat er noodzaak is om als gehele primaire agrarische sector de rangen te sluiten. De grootste belangenbehartiger stelt dat het belangrijk is om de bestaande kanalen naar politiek, overheid en provincies open te houden gedurende de onderhandelingen.

De belangenbehartigers zijn het over een aantal punten eens wat betreft de inzet van de sector voor het nieuwe stikstofbeleid. Zo willen ze geen koppeling met dier- of fosfaatrechten, geen intrekken van vergunningen en het respecteren van eigendommen door de overheid.

Gesprek met minister Carola Schouten

De actievoerende boeren van FDF en Agractie hebben deze week ook gesproken met de minister, naar aanleiding van het boerenprotest op 1 oktober. De boeren zijn blij met de bewindsvrouw gesproken te hebben, maar hebben geen concrete resultaten geboekt.