Kabinet kijkt naar kleine natuurgebiedjes

Kleine natuurgebieden kunnen groot effect hebben op de omgeving. Het kabinet kijkt daarnaar.

Het kabinet moet in overleg met de provincies kijken naar mogelijkheden om kleine Natura 2000-gebiedjes een lagere stikstofbescherming te bieden. Daarmee zou ontwikkelingsruimte rond die gebieden kunnen ontstaan. De Europese Commissie biedt de mogelijkheid voor het aanbrengen van zo’n rangorde.

De Tweede Kamer heeft in een motie, ingediend door SGP, gevraagd om het aanbrengen van een rangorde. De motie toont verdeeldheid binnen de coalitie. VVD en CDA steunen de motie, ChristenUnie en D66 stemden tegen.

Landbouwminister Carola Schouten

Minister Schouten verwacht niet dat met zo’n rangorde veel ruimte gecreëerd kan worden. In debat met de Kamer temperde ze de ‘verwachtingen dat het tot enorme veranderingen gaat leiden, want dat is niet zo’.

SGP‘er Roelof Bisschop zegt dat er de ‘wonderlijkste snippers’ voorkomen in de Natura 2000-gebieden.

Snelle stikstofwinst

Snelle stikstofwinst om de woningbouw weer vlot te trekken is de eerste prioriteit van het kabinet bij de maatregelen, die naar verwachting eind deze week worden afgekondigd.

Op dit moment is het kabinet bezig verschillende opties door te rekenen op hun effectiviteit. Verschillende voorstellen van verschillende maatschappelijke organisaties, bedrijven en politieke partijen komen daarbij aan de orde.

De jongerenorganisatie van D66 opperde dinsdag het idee om de maximumsnelheid terug te brengen naar 90 kilometer per uur. Die suggestie werd zelfs door D66-leider Rob Jetten als wel erg vergaand beoordeeld. Eerder zijn voermaatregelen en beperkingen in het autoverkeer als opties naar buiten gekomen.