Vion sluit slachterij en begint plantaardig in Leeuwarden

Vion gaat de runderslachterij in Leeuwarden sluiten en start op die locatie met de verwerking van plantaardige producten. Dat meldt Vion-CEO Ronald Lotgerink.

“Dat betekent dat de runderslachterij binnen nu en enkele weken gaat sluiten. In het voorjaar van 2020 moet de plantaardige productielijn operationeel zijn”, aldus de Vion-woordvoerster. Naast dat de vraag naar plantaardige producten sterk toeneemt, zijn de dalende toevoer van rundvee en toenemende concurrentie van andere slachterijen redenen voor de omschakeling van deze fabriek. “Boeren die momenteel runderen leveren aan slachterij Leeuwarden, kunnen dat binnenkort leveren aan locatie Tilburg”, volgens haar.

Naast dat de vraag naar plantaardige producten sterk toeneemt, zijn de dalende toevoer van rundvee en toenemende concurrentie van andere slachterijen redenen voor de omschakeling van deze fabriek - Foto: Wouter Weststrate

Productielocatie Leeuwarden geschikt voor ombouw

De productielocatie in Leeuwarden moet met enkele aanpassingen geschikt zijn voor plantaardige productie. De fabriek is in 2017 volgens de meest recente normen gebouwd en wordt nu gebruikt voor de verwerking van rundvlees. Ook heeft Vion het plan om de fabriek op den duur uit te breiden met meer productielijnen, vriesruimten en opslagcapaciteit.

De omschakeling zou volgens de Vion-woordvoerster geen gevolgen hebben voor de vaste werknemers. “Zij gaan allemaal mee en krijgen een taak binnen de fabriek. Het werk voor de slagers en uitbeenders vervalt wel. We kijken of overplaatsing mogelijk is naar Enschede of Tilburg. Anders zijn zij genoodzaakt ander werk te zoeken.”

Vraag naar vleesvervangers groeit

De vraag naar vleesvervangers is de afgelopen jaren fors gestegen en zal naar verwachting van Vion blijven groeien. Behalve in Nederland en Duitsland – de thuismarkten van Vion – groeit de markt voor vleesvervangers ook in andere delen van Europa, zoals het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk. “Die groei is vooral het gevolg van eetgewoonten van de zogenaamde flexitariërs, die deze producten regelmatig kopen”, aldus Vion.

Vion verwelkomt akkerbouwers

Eerder dit jaar kondigde CEO Lotgerink al aan vleesvervangers te gaan introduceren als onderdeel van de bedrijfsstrategie om voedselketens te bouwen die aansluiten op de marktvraag. “Met de huidige kennis van onze investering van enkele jaren geleden, maken we nu de strategische keuze om te investeren in een fabriek voor plantaardige producten in Leeuwarden. Na de verbouwing blijven we onze activiteiten met onze relaties op andere Vion-locaties voortzetten”, aldus Lotgerink. Hij verwelkomt akkerbouwers als nieuwe leveranciers in de plantaardige keten.

Vion heeft – naast de productielocaties in Nederland en Duitsland – verkoopondersteunende kantoren in dertien landen wereldwijd. In 2018 behaalde Vion met 11.900 werknemers een omzet van € 4,7 miljard.