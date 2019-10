Stikstofoverleg sector valt uiteen door publiciteit en boerenacties

LTO Nederland schort het overleg over een alternatief stikstofplan binnen ZuivelNL op. Ook wordt de Taskforce Ammoniak opgeheven. Dit hebben de hierbij betrokken partijen vrijdag 25 oktober meegedeeld onder druk van publiciteit en commotie onder boeren.

Een aantal partijen, waaronder LTO Nederland, meent dat door de publiciteit rond de conceptvoorstellen van de zuivelketen de indruk is gewekt als zouden deze partijen het daar al helemaal over eens zijn. Van die suggestie neemt LTO afstand, zo meldt de belangenorganisatie.

De partijen die betrokken zijn bij de Task Force Ammoniak (NZO, Netwerk Grondig, NAJK melkveehouderij, Biohuis melkveehouderij, ZuivelNL) laten weten ook geen heil meer te zien in verder overleg nu hun denkrichting en plannen in de publiciteit zijn gekomen en er onrust is ontstaan.

Niet akkoord met voorstellen kabinet

Ondertussen blijft overeind dat de partijen niet akkoord gaan met de voorstellen van het kabinet. Zij houden vast aan een aantal oplossingsrichtingen, zoals:

een drempelwaarde voor depositie nabij natuurgebieden

verzet tegen een koppeling tussen ammoniak en fosfaat-/dierrechten,

afroming van 30%

inname van latente ruimte bij extern salderen

Alle partijen spreken ook de wens uit samen verder te werken aan een oplossing die de hele agrarische sector past. Of de partijen daarbij dan ook willen overleggen met vertegenwoordigers van de nieuwe boerenactiegroepen en NMV/DDB, wordt niet aangegeven.

LTO verlangt andere opstelling van LNV en politiek

Uit met name de bekendmaking van LTO Nederland spreekt grote ergernis over het uitlekken van het overleg van de laatste weken. Dat is volgens hen het gevolg van acties verricht uit eigenbelang.

De acties van agrarische partijen buiten het overleg worden echter niet genoemd als voornaamste obstakels op weg naar een voor allen passende oplossing. Het probleem zit volgens LTO toch bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de politiek. Die moeten zich anders gaan opstellen.