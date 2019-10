Schouten niet naar boerenactie

Landbouwminister Carola Schouten zal woensdag niet aanwezig zijn bij de actie van Farmers Defence Force in Den Haag. Dat laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Tijdens de actie van Agractie en Farmers Defence Force op 1 oktober op het Malieveld in Den haag heeft de minister aangegeven in gesprek te willen gaan over de wensen van de actievoerders. “Het ministerie heeft vervolgens een datum voorgesteld voor een gesprek. Daar heeft het ministerie nog geen reactie op gekregen van de organisaties”, aldus een woordvoerder. Het gesprek zou binnen de gestelde termijn van vier weken plaatsvinden.

Gesprekken lopen dus nu het woord voeren is ongepast

Omdat de gesprekken wat het ministerie betreft nog lopen, zal Schouten niet aanwezig zijn bij de acties van woensdag en donderdag.

Het is volgens de woordvoerder een beetje raar om weer op een podium te gaan staan, terwijl de gesprekken nog lopen en de termijn nog niet is verstreken. Het document van Agractie-woordvoerder Bart Kemp zal in dit gesprek ook besproken worden.

Op 1 oktober kondigde Kemp aan dat hij binnen veertien dagen een gesprek aan wilde gaan met de landbouwminister. Hij overhandigde Schouten daartoe een USB-stick met bepaalde eisen. Kemp zegt desgevraagd dat het gesprek met Schouten hierover gepland staat op 30 oktober aanstaande.

Acties tot nog toe groot succes op enkele ongeregeldheden na

Schapenhouder Kemp spreekt vol lof over de acties die bij de provinciehuizen zijn uitgevoerd, op de incidenten in Groningen na. “Er waren gisteren en vandaag tienduizenden boeren op de been naar de provinciehuizen. Vijf provincies hebben de regels ingetrokken of opgeschort, dat is een mooi resultaat.” Op de vraag of Agractie (de actieleiding van de 1-oktober-actie) ook acties in de planning heeft: “Nee, deze maand in ieder geval niet. Wij gaan later deze maand wel in gesprek om op de korte termijn een nieuwe actie te plannen.”

Medeauteur: Stefan Essink