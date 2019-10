SGP: overheid meet met twee maten in Aerius-systeem

De agrarische en de bouwsector worden in de stikstofcrisis harder aangepakt dat het verkeer, omdat er met twee maten wordt gemeten. Dat vindt de SGP. In het Aerius-systeem blijkt dat bij wegen en verkeer alleen wordt gekeken naar de stikstofneerslag tot 5 kilometer afstand van de weg, terwijl bij bouw en boeren het effect wordt berekend tot op op ‘oneindige afstand.’

De partij heeft berekeningen gemaakt om na te gaan op basis van welke stikstofneerslag de landbouw, de bouw en het verkeer worden ‘aangeslagen’ bij de aanpak van de overheid.

‘5-kilometer-grens ook voor bouwprojecten en boerderijen’

SGP-kamerlid Chris Stoffer: “Dit kan écht niet, dit is meten met twee maten. Het is toch te gek voor woorden. Experts zeggen ons zelfs dat de stikstofoxiden die auto’s uitstoten wijder in de omgeving neerslaan dan de ammoniak van de landbouw. Dat is onacceptabel”, aldus Stoffer. Hij kaart het probleem aan bij de landbouwminister Carola Schouten. Stoffer wil dat voor bouwprojecten en boerderijen ook de 5-kilometer-grens gaat gelden. “Die nuchtere aanpak bij het wegverkeer is verstandig: de stikstofneerslag op een afstand van meer dan 5 kilometer is zó beperkt dat je daar geen berekening op los moet willen laten”, vindt hij.

Modellen in twijfel getrokken

De rekenmodellen die het RIVM gebruikt voor het bepalen van stikstofdepositie worden al langer in twijfel getrokken. Ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft twijfels bij deze methode en wil opheldering over de systematiek. Het Mesdagfonds heeft al meermaals om deze informatie gevraagd, maar heeft nog niet alle informatie gekregen die ze graag wil hebben. Het Mesdagfonds gaat zelf een onderzoek laten doen naar het meten van stikstofdepositie in natuurgebieden.