Ruim 400 aanmeldingen voor stikstofclaim

Ruim 400 boeren hebben zich aangemeld als ‘gedupeerde’ op de website van Stichting Stikstofclaim.

Dat meldt stichting-voorzitter en tevens melkveehouder John Spithoven.

Vrijdag 11 oktober is de website online gegaan en vanaf dat moment kunnen boeren zich aanmelden. De stichting wil de schade die het kabinet en Gedeputeerde Staten veroorzaken gaan verhalen op de overheid. Daartoe wil de stichting – ondersteund door advocaten en juristen – collectieve schadeprocedures starten. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemers. Deelname kost € 150.

Onduidelijkheid over stikstofbeleid

Spithoven: “De aanmeldingen beginnen binnen te lopen, maar het moet nog een beetje op gang komen.” Volgens Spithoven is er nog veel onduidelijkheid over het stikstofbeleid. Een ding is volgens de melkveehouder wel duidelijk: “We moeten Den Haag duidelijk maken waar de grenzen liggen.”

Uitbreiding van bestuur

De organisatie is ondertussen ook bezig met uitbreiding van het bestuur. Zo zijn de vacatures LTO en pluimveesector inmiddels ook ingevuld. “Belangrijk is dat elke sector vertegenwoordigd is in de organisatie”, vindt Spithoven.