Rij mee met Boerderij-vlogger Marleen tijdens boerenactie

Boerderij-redacteur Marleen Purmer rijdt mee op de trekker met melkveehouder Mark Kesteloo. Volg haar belevenissen onderweg tijdens het boerenprotest. Bekijk Marleens vlogs.

Vlog 3: Vanuit De Bilt is Boerderij-redacteur Marleen Purmer vertrokken richting Den Haag. Trekkerchauffeur Mark Kesteloo vertelt over hoe hij de toespraken heeft ervaren in de buurt van het RIVM-gebouw.

Vlog 2: Boerderij-redacteur Marleen arriveert in Bilthoven na een rit van zo'n 3 uur met de trekker. Ze is nu op weg naar het terrein van honkbalvereniging HSV Centrals, waar toespraken worden gehouden door onder anderen de directeur van het RIVM. Een aantal boeren heeft woensdagochtend met de auto toch geprobeerd naar het gebouw van het RIVM in Bilthoven te gaan. De boeren zijn teruggestuurd. Dat is zonder problemen verlopen, meldt een politiewoordvoerder.

Vlog 1: Boerderij-redacteur Marleen zit op de trekker bij melkveehouder Mark Kesteloo. Ze rijden vanaf Scharwoude richting Bilthoven.