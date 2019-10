Massaal Duits boerenprotest verliep gemoedelijk

Duitse boeren gingen vandaag massaal de straat op om te protesteren.

Zij zien het nieuwe ‘landbouwpakket’ en het aangescherpte mestbeleid als bedreiging voor het voortbestaan van boerenbedrijven. Samen met maatregelen voor klimaatbescherming en het Mercosur-akkoord maakt dat de batterij aan redenen compleet: met de trekker de straat op.

Hoofdprotest in Bonn

Het hoofdprotest vond plaats bij het landbouwministerie in Bonn, maar ook in vijftien andere grote Duitse steden – zoals Berlijn, München, Hannover, Stuttgart en Würzburg – is actie gevoerd. In de laatste stad was het zo vol met trekkers, dat het protest vroegtijdig is afgelast. De sfeer was bovenal gemoedelijk, maar de frustratie over de nieuwe plannen was duidelijk aanwezig, zo blijkt uit berichtgeving van verschillende media en de aanwezige boeren.

Landbouwminister Julia Klöckner en milieuminister Svenja Schulze waren ook uitgenodigd bij het hoofdprotest in Bonn, maar zij hebben vlak van tevoren ‘helaas’ afgezegd, zo schrijft vakblad TopAgrar. De organisatie van de acties bestaat uit een 10-koppig team onder de naam en het motto ‘Land schafft Verbindung: wir rufen zu Tisch!’. Oftewel: land creëert verbinding, boeren willen meepraten bij het maken van beslissingen.

De plaatsen waar het Duitse boerenprotest op 22 oktober plaatsvond. - Foto: Canva/ pixabay.com/OpenClipart-Vectors/top agrar

Saamhorigheid

De acties verspreid over heel Duitsland kregen veel steun van de achterban en van burgers. In Bonn waren circa 6.000 boeren met 2.000 trekkers aanwezig, volgens de Duitse politie.

In München waren meer dan 1.500 trekkers aanwezig in de binnenstad. In Würzburg is na het middaguur de demonstratie afgelast: er waren te veel trekkers in de stad, waardoor de veiligheid in gevaar kwam. Volgens een van de organisatoren waren er circa 100 trekkers verwacht, maar kwamen er meer dan 1.000. “We gaan terug naar huis, maar wel met opgeheven hoofd: “Burgers hebben gezien waartoe wij bereid zijn”.

In totaal zouden in Duitsland circa 40.000 agrariërs met enkele duizenden trekkers op pad zijn. De WhatsApp groepen – waarin de organisatie met de deelnemers communiceert – telden vandaag meer dan 100.000 deelnemers.

Politieke reacties op protest

Landbouwminister Julia Klöckner heeft begrip voor de zorgen van de boeren. Maar ze blijft het nieuwe landbouwpakket verdedigen: “Veranderingen zijn nodig. Het mestbeleid, de insectenbescherming, de klimaatbescherming en het Mercosur-akkoord: dit alles brengt de boer veel zorgen en veranderingen in de bedrijfsvoering. Terechte zorgen. Maar ook fors overdreven gevolgen en speculaties worden de wereld in geholpen”, vertelde Klöckner bij omroep ZDF. De landbouwminister benadrukt dat de boerenpraktijk en de maatschappij moeten verzoenen: de maatschappij moet meer landbouwbewust zijn, terwijl de landbouw meer consumentbewustzijn moet zijn. “Alleen dan is de landbouw in Duitsland op de lange termijn houdbaar”, volgens Klöckner.

Minister van milieu Svenja Schulze onderstreept het belang van betere insectenbescherming in de landbouw. Als voorbeeld noemt ze de drastische achteruitgang van boerenlandvogels: “Er zijn duidelijk meer inspanningen vereist”, zegt Schulze.

Steden vol, sfeer gemoedelijk ondanks veel frustratie

De zestien Duitse steden waar protestacties gepland waren, liepen vol met protesterende boeren en trekkers. Duitse automobilisten zijn vooraf gewaarschuwd door politie voor een 'totale verkeerschaos', vooral rond Bonn. Het openbaar vervoer in Bonn was flink vertraagd en deels stilgelegd.

Een melkveehouder uit omgeving Kassel (Hessen) laat weten dat de sfeer gemoedelijk was in Bonn, ondanks veel onvrede. “De frustratie en zorgen over het voortbestaan van het boerenbedrijf waren overal te voelen”, aldus de melkveehouder.