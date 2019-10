Krappe 1.000 aanmeldingen voor stikstofclaim

Bijna 1.000 boeren hebben zich inmiddels aangemeld als ‘gedupeerde’ op de website van Stichting Stikstofclaim. Twee weken geleden, op maandag 14 oktober, waren dat er nog ruim 400. Dat meldt stichting-voorzitter en melkveehouder John van Spithoven.

Waar kort na de lancering van de stichting en website het aantal aanmeldingen nog op gang moest komen, lopen de aanmeldingen nu voorspoedig, volgens van Spithoven. Vrijdag 11 oktober is de website online gegaan en vanaf dat moment kunnen boeren zich aanmelden. Deelname kost € 150. De binnengehaalde vergoedingen worden toegekend aan de deelnemers. De stichting wil de schade die het kabinet en Gedeputeerde Staten veroorzaken omtrent de stikstofcrisis verhalen op de overheid. De stichting wordt ondersteund door juristen en advocaten.

Procedure bij meer duidelijkheid

De procedure is nog niet in gang gezet. “Het is op dit moment een rommeltje bij de provincies. We verwachten dat de centrale overheid de regie neemt. Na 1 december moeten er duidelijke regels zijn. Die duidelijkheid is op dit moment ver te zoeken.” Wel geeft Van Spithoven aan dat de stichting niet stil zit en zich achter de schermen druk bezighoudt met het dossier.

Juridische haalbaarheid

Over de haalbaarheid van de claims is nog weinig te zeggen, volgens de voorzitter. “Eerst moet het beleid verankerd zijn. Dan kunnen wij stappen ondernemen.”

Advocaat Franca Damen van Kneppelhout Korthals Advocaten ondersteunt Stichting Stikstofclaim in de procedure. Op de vraag wat de haalbaarheid van de claims is, antwoordt ze: “In het stikstofdossier zijn veel onduidelijkheden en onzekerheden. Desondanks legt de overheid al maatregelen op en/of kondigt de overheid maatregelen aan. Daar valt het nodige over te zeggen.” Volgens Damen is de haalbaarheid daarmee dan ook fiftyfifty. “Je wint of verliest namelijk”, zegt ze met een knipoog. “Verder kan ik mij op dit moment niet uitlaten over kansen. Daarvoor moet allereerst worden vastgesteld welke procedure zal worden ingezet.”