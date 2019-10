Dierenbescherming bang om dierenwelzijnsplannen Remkes

Boerenbedrijven bij natuurgebieden technisch aanpassen om de uitstoot te verminderen, is misschien goed voor de natuur, maar niet voor de dieren. Dat zegt de Dierenbescherming in een reactie op de Commissie-Remkes. Het dierenwelzijn zou het kind van de rekening kunnen worden, waarschuwt de Dierenbescherming.

De dierenbeschermers vinden het geen goed idee alle koeien bij Natura 2000-gebieden in een potdichte stal met een luchtwasser erop te huisvesten, want koeien horen zoveel mogelijk buiten in de wei. In de wei veroorzaken ze ook minder ammoniakuitstoot. In de stal mengt hun plas en poep en krijg je, net als bij andere dieren in de intensieve veehouderij, ammoniak, in de wei vallen koeienvlaai en urine gescheiden en ontstaat geen ammoniak, aldus de Dierenbescherming.

Erkenning veelbelovende technieken moet veel sneller

Luchtwassers leiden dan wel tot minder ammoniakuitstoot, maar in de stallen blijft de lucht ongezond voor de dieren en hun verzorgers, stelt de dierenorganisatie. Bovendien gebruiken luchtwassers veel energie, water en chemicaliën, hetgeen niet goed is voor het milieu. Daarnaast vormen de luchtkanalen van de wassers een groot gevaar op snelle verspreiding van vuur bij een stalbrand.

Er zijn veelbelovende technieken om mest en urine direct te scheiden en uit de stal af te voeren, zoals het varkens- en koeientoilet, maar dan moeten de procedures voor erkenning hiervan wel versneld worden, vindt de Dierenbescherming.