Coalitie steunt kabinetsplan stikstof, oppositie mort

Oppositiepartij SP vindt dat het kabinet niet voortvarend genoeg is bij de stikstofaanpak.

Landbouwwoordvoerder Frank Futselaar van de Socialistische Partij (SP) zal deze week bij de behandeling van de landbouwbegroting voorstellen € 200 miljoen uit te trekken voor herstel van de natuur. “Het kabinet reageert te traag. We kunnen niet wachten tot begin 2020 op concrete acties”, aldus Futselaar.

Minister Carola Schouten benadrukt vrijwilligheid bij sanering van de veehouderij, en vermijdt te spreken over minder dieren, stelt Futselaar. Hij betwijfelt ‘of we met die insteek snel vaart kunnen maken met stikstofcrisis’.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten kwalificeert de brief van Schouten over de stikstofaanpak als ‘een eerste stap’. “D66 wil de natuur beschermen en snel weer huizen bouwen voor de mensen. Die richting kiest het kabinet nu ook. Nu tempo maken”, aldus Jetten.

CDA wil geen gedwongen krimp

Natuurherstel

De overige regeringsfracties noemen het van belang dat Nederland weer door kan met (bouw-)projecten en dat vergunningen weer mogelijk worden, zoals VVD-Kamerlid Mark Harbers het formuleert. Tegelijk wordt in het kabinetsplan volgens Harbers natuurherstel ‘serieus aangepakt voor een mooie en schone omgeving’.

Harbers zegt geen land te willen ‘dat op slot zit, waar de economie onder druk komt te staan en waar mensen hun baan dreigen te verliezen. Als mensen geen baan hebben, hebben ze weinig aan mooie natuur’.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt dat boerenverstand leidend moet zijn. Geurts: “Alle sectoren zullen bij moeten dragen. Lokaal maatwerk is noodzakelijk om de bouw van woningen te hervatten en om maatregelen in de landbouw te kunnen doorvoeren. Het CDA wil geen gedwongen krimp, maar vrijwilligheid voor perspectief en duidelijkheid voor onze boeren.”

Kringlooplandbouw

De ChristenUnie is eveneens op hoofdlijnen tevreden. “We investeren in natuurherstel. Er komt geen generieke inkrimping van de veestapel, maar we gaan boeren helpen als zij anders willen gaan boeren of willen stoppen. We investeren in kringlooplandbouw en innovatie in de landbouw. We verlagen de snelheid gericht op die plekken waar dat een positief effect heeft op de stikstofuitstoot”, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber.

Bosregeling

SP en GroenLinks zullen gezamenlijk voorstellen een regeling te maken, die boeren de mogelijkheid biedt hun grond om te zetten in bos. Het is een herleving van de bosregeling die enkele jaren geleden werd beëindigd. Het doel is om 100.000 hectare bos te realiseren. Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks: “Iedereen houdt van bomen en het is verreweg de meest populaire klimaatmaatregel die we kunnen nemen.”

Medeauteur: ANP