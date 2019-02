SGP: hoge kosten boeren en tuinders door arbeidswet

De SGP wil dat er in de Wet Arbeidsmarkt in Balans meer rekening wordt gehouden met de land- en tuinbouw.

De overheid moet rekening houden met de specifieke omstandigheden in het seizoenswerk in de land- en tuinbouw. Om die reden wil de SGP in de Tweede Kamer een wijziging in de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Hoge WW-premie

Het wetsvoorstel werd donderdag in de Tweede kamer behandeld. Woordvoerder Chris Stoffer (SGP) diende een wetswijziging in om te voorkomen dat boeren en tuinders geconfronteerd worden met hoge kosten. “Boeren en tuinders krijgen te maken met een hoge WW-premie voor werknemers met flexibele contracten, terwijl een vast contract voor seizoensarbeid gewoon geen optie is”, zegt Stoffer.

Flexibele arbeid

Hij zegt dat boeren en tuinders vaak vanwege de aard van het werk aangewezen zijn op flexibele arbeid. Daarnaast hebben ze regelmatig te maken met veranderende werktijden. Daar moet de overheid rekening mee houden, vindt Stoffer. De wet houdt geen rekening met onvoorspelbare weersomstandigheden, die grote invloed kunnen hebben op de werkzaamheden.

Vast contract geen optie

Stoffer: “Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat werkgevers vaker kiezen voor vaste contracten. Bij seizoensarbeid in bijvoorbeeld de fruitteelt en de groenteteelt is dat gewoon geen optie. Het komt voor boeren en tuinders neer op een ordinaire lastenverhoging. Dat is niet goed voor de concurrentiepositie en het verdienmodel van de landbouw, waar het kabinet zich ook sterk voor zegt te maken.”

Maatwerk nodig

CDA-woordvoerder Pieter Heerma vindt ook dat er maatwerk geleverd moet worden voor seizoensarbeid in de wet. Minister Koolmees had donderdag aan het eind van de middag nog geen antwoord gegeven op het voorstel van Stoffer.

Ook de woordvoerders Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) vragen de minister een oplossing te vinden voor de problemen van ondernemers die een groot beroep doen op seizoenswerk. Van Weyenberg zei elementen van het voorstel van Stoffer interessant te vinden. “Ik ben nieuwsgierig naar de reactie van de minister.”