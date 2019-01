Mestverwerkers willen zelf mest blijven wegen

Een groep mestverwerkers verenigd in de nieuwe belangenorganisatie Dumipro wil zelf aangevoerde mest blijven wegen.

Ze zijn tegen de voorgenomen aanpassing van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet waarbij de weging van vrachten mest direct na aanvang van het vervoer moet gebeuren. “Dumipro heeft over de bezwaren tegen de nieuwe werkwijze een zienswijze ingediend”, vertelt bestuurslid Henk Willems.

Gevaar op fraude

De verwerkers vrezen overgeleverd te worden aan intermediairs als ze straks geen gebruik meer mogen maken van eigen weeginstallaties. In de zienswijze stelt Dumipro vast dat de nieuwe voorstellen ‘het gevaar op fraude vergroot en het toezicht lastiger maakt’. Willems vraagt zich af of de wetgever zich wel heeft gerealiseerd dat aanscherping bedoelt voor vaste mest ook gaat gelden voor het transport van drijfmest naar verwerkers.

Reactie Cumela

Cumela Nederland verwijst in een reactie naar haar inbreng in een Kamerdebat in december. Daarin werd ook ingegaan op de aanpassing van het weegsysteem en dat het wegen dicht bij de leverancier zeer problematisch is voor de verwerkers en bewerkers van mest. Cumela voorziet dat invoering op korte termijn sowieso problematisch is vanwege de noodzakelijke technische aanpassingen. Cumela wijst er ook op dat verwerkers nog steeds over weegbruggen beschikken en daarmee ook een mogelijkheid houden om een extra controle uit te voeren en te kijken of vrachtbrieven kloppen. Cumela vindt dat de mestsector het gezamenlijk moet oppakken.