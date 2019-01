Kamer wil hard optreden tegen illegale erfbetreders

De Tweede Kamer vindt dat er keihard moet worden opgetreden tegen mensen die boeren bedreigen en hun bedrijven illegaal betreden.

Een motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts en VVD-Kamerlid Helma Lodders kreeg steun van CDA, VVD, PvdA, Denk, 50Plus, D66, CU en FvD. Geurts diende de motie in om boeren een hart onder de riem te steken die last hebben van dierenactivisten als Animal Rights die zonder toestemming in stallen filmen en deze beelden openbaar maken.

De dierenwelzijnsorganisaties en PvdD vinden dat deze opnames een hoger doel dienen en dat daarom de erven betreden mogen worden.

Landbouwminister Carola Schouten keurde de werkwijze tijdens het debat over dierenwelzijn ten strengste af.

Geen extra maatregelen aangekondigd

Extra maatregelen zijn vooralsnog niet aangekondigd. Die verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van veiligheid en justitie. In de motie werd ook niet om extra maatregelen gevraagd.