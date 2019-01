Brabant verlengt subsidies veehouderij

De provincie Noord-Brabant stelt subsidies voor emissiemetingen en voor boeren die de nieuwste innovaties willen toepassen, een jaar langer beschikbaar.

Daarnaast zijn er in de melkveehouderij voor 2 nieuwe stalsystemen subsidies beschikbaar. Ook is de subsidieregeling ’investeren in dierenwelzijn’, die op 16 december in werking trad, vanaf deze maand ook beschikbaar voor leghennenhouders.

Meer nieuwe stalsystemen

De openstelling voor de subsidies liep deze maand af. Dat gaf de provincie de gelegenheid om de eerste periode te evalueren en te besluiten de openstelling te verlengen. De provincie verwacht dat er dit jaar meer nieuwe stalsystemen zullen volgen die in aanmerking komen voor subsidies. Goedkeuring van nieuwe stalsystemen, oftewel de toevoeging van de stalsystemen in de Regeling ammoniak en veehouderij, is een taak van het Rijk. De provincie vraagt het Rijk de procedures te verkorten en de frequentie van toelating van nieuwe stalsytemen te verhogen. ‘Zo kunnen nieuwe innovaties sneller hun weg vinden naar de markt’, zo is te lezen in het bericht van de provincie.