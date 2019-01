Beregeningsverbod Vallei en Veluwe niet verlengd

Waterschap Vallei en Veluwe is, voor zover bekend, de enige waar nog een beregeningsverbod, formeel een onttrekkingsverbod geldt.

Tot vandaag, 15 januari, want dan loopt deze af. Het waterschap heeft ervoor gekozen om het verbod niet nogmaals te verlengen.

Droogte

Vanaf 2 juli 2018 heeft het waterschap in een groot deel van haar werkgebied een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Nu er in 10 weken tijd ongeveer 150 millimeter neerslag is gevallen, ziet het waterschap de grondwaterstanden weer langzaam stijgen.

Grondwaterstanden nog niet op peil

De grondwaterstanden zijn echter nog niet op peil, vooral op de hoger gelegen zandgronden staat niet in alle beken en sloten water. Toch is er gekozen voor het opheffen van het verbod, aangezien er weinig onttrekkingen zijn. Vallei en Veluwe houdt zoveel mogelijk water in de hoofdwatergangen vast, om de grondwaterstanden te kunnen opkrikken.