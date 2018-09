Wisselingen in management Vion Food Group

Vion Food Group krijgt per 1 november een nieuwe financieel directeur.

John Morssink neemt de functie over van Joost Sliepenbeek, hij vertrekt naar winkelketen Action. Morssink is momenteel financieel directeur voor de divisie Pork binnen Vion. Daarnaast vindt er een wisseling plaats in de raad van commissarissen. Per 1 oktober wordt Theo Koekoek voorzitter van de raad.

Akkerbouwer en pluimveehouder

Theo Koekoek is vanaf 27 november 2017 al lid van de raad van commissarissen. Koekoek is akkerbouwer en pluimveehouder en was tot afgelopen maart voorzitter van de raad van commissarissen van Agrifirm. Koekoek volgt Sipko Schat op die zich niet herkiesbaar stelt.

Per 1 september is Ronald Lotgerink de nieuwe CEO van Vion. Hij is overgekomen van Zwanenberg Food Group. Hij volgde Francis Kint op.