Scherpere controle na falende borging PlanetProof

Stichting Milieu Keur (SMK) scherpt de onaangekondigde ketencontrole aan. Dit naar aanleiding van foutief gelabelde PlanetProof-appels en -peren bij de Aldi. De frequentie van de controle gaat van 2 naar 4 maal per jaar.

Een lezer van Boerderij ontdekte foutieve labeling van PlanetProof-appels en -peren bij Aldi. De supermarktketen bevestigt dat de verkeerd gelabelde PlanetProof-gecertificeerde Elstar- en Jonagold-appels en Conference-peren bij 3 van de 9 Aldi-distributiecentra zijn aangeleverd.

Volgens SMK betreft de foutieve labeling een incident. “We hebben de producten en de bedrijven nagetrokken en er is volgens ons geen sprake van een bewust frauduleuze handeling waarbij niet PlanetProof-fruit als PlanetProof is verkocht”, aldus SMK. De fruithandelaar uit het Gelderse Deil had PlanetProof-stickers besteld bij een drukkerij en die heeft eerder gedrukte PlanetProof-stickers voor een andere klant als basis gebruikt.

Lees verder onder de foto

PlanetProof-sticker op Aldi-appels met het foutieve nummer. - Foto: Boerderij

Telersnummer opgezocht

De Boerderij-lezer die de fout ontdekte, kocht in de Aldi in Tiel een zak dagvers Jonagold- en Elstar-appels en een zak Conference-peren. De zakken fruit waren gelabeld met een PlanetProof-sticker, met daarop een telersnummer.

Na intikken van dit nummer op PlanetProof.eu kwam niet de naam van een fruitteler bovendrijven, maar van een champignon-teler uit Slootdorp (Noord-Holland). Deze teler levert champignons aan Aldi en is PlanetProof gecertificeerd. “Ons nummer is misbruikt. Het is allemaal wel heel knullig.”

De verpakker van het fruit uit Deil staat niet geregistreerd in de database van PlanetProof. Volgens de verpakker is certificering bij SMK aangevraagd, maar is de audit nog niet geweest. SMK bevestigt dit.

Het GlobalGap-nummer op de Jonagold-verpakking verwijst naar een fruitteler uit Luttelgeest (Flevoland). Deze teler vertelt Boerderij dat hij wel GlobalGap, maar niet PlanetProof is gecertificeerd. De fruitteler vindt het een uiterst vreemde gang van zaken. Hij is hoogst verbaasd dat zijn GlobalGap-nummer op de verpakking staat omdat hij én geen zaken doet met de betreffende fruithandelaar én omdat hij dit seizoen nog helemaal geen nieuwe oogst Jonagold-appels heeft afgeleverd.

Menselijke fout bij drukker stickers

De fruithandelaar uit Deil wijt de verkeerde stickering aan een menselijke fout bij het drukken. Er is volgens hem geen kwade opzet in het spel. Volgens de handelaar zijn de appels en peren wel degelijk afkomstig van PlanetProof-gecertificeerde fruittelers, maar zijn ze door een menselijke verkeerd gelabeld. Alle 4 bij hem aangesloten fruittelers zijn namelijk PlanetProof gecertificeerd.

Terugroep-actie Aldi PlanetProof-fruit

Aldi neemt de zaak hoog op. “We betreuren het voorval en nemen extra beheersmaatregelen. Aldi heeft besloten de verkeerd gelabelde appels en peren uit de verkoop te nemen en te doneren aan de voedselbank.

Onder druk van Greenpeace besloten vorig jaar diverse supermarkten, waaronder Jumbo, Aldi en Super Unie dat al hun AGF vanaf 2019 onder het duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to PlanetProof’ geteeld moet worden. PlanetProof is de opvolger van Milieukeur. Binnen PlanetProof worden extra bovenwettelijke eisen gesteld qua gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en duurzaamheid. Het keurmerk heeft sindsdien een flinke groeispurt doorgemaakt, het areaal geteeld onder PlanetProof steeg van 6.006 hectare in 2016 naar 10.916 hectare in 2017.