Mestplafonds en korting productierechten in mestwet

De mestproductieplafonds komen in de meststoffenwet vanaf 2020. Generieke korting wordt mogelijk voor fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten.

Vanaf 2020 staan de mestproductieplafonds voor melkvee, varkens en kippen en de totale veestapel in de meststoffenwet. Een andere aanpassing is dat het alsnog mogelijk wordt om per sector een generieke korting toe te passen als een van de plafonds overschreden wordt. Niet alleen voor fosfaatrechten, maar ook voor varkens- en pluimveerechten. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen in de Meststoffenwet die ter inzage zijn gelegd op 17 september 2018. De aanpassingen zijn het gevolg van het inwerkingtreden van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Zesde AP) voor de periode 2018-2021.

Sectorplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee

In het wetsvoorstel zijn de plafonds opgenomen voor stikstof en fosfaat in dierlijke mest op basis van de mestproductie in 2002. Voor de totale Nederlandse veestapel komt dat neer op 504,4 miljoen kilo stikstof en 172,9 miljoen kilo fosfaat. Het plafond voor de gehele veestapel geldt al sinds 2006. Nieuw zijn de sectorplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee. Opname van die plafonds in de wet is onderdeel van het Zesde AP en afspraken daarover met de Europese Commissie.

Generieke korting

Tegelijkertijd is nu ook een mogelijke generieke korting opgenomen voor de 3 grootste veesectoren waar productierechten van toepassing zijn. Zodra een sector het productieplafond in een jaar heeft overschreden kan de minister van LNV via een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een percentage vaststellen waarmee de productierechten gekort gaan worden.

Vanaf 1 januari 2020

Aangezien de definitieve productie in een jaar doorgaans pas halverwege het volgende jaar definitief bekend is kan de korting dan pas in het volgende jaar, dus het tweede jaar na het jaar van overschrijding ingaan. Dat gebeurt dan ook als er in het tussenliggende jaar geen overschrijding zou zijn volgens de toelichting bij het voorstel.

Het voorstel zal pas inwerking treden vanaf 1 januari 2020, een korting vanwege overschrijding is dan niet eerder aan de orde dan in 2022. Het huidige Zesde AP is dan al niet meer van kracht.

Aanpassingen van fosfaatgebruiksnormen

In het voorstel staan ook eerder aangekondigde aanpassingen van de fosfaatgebruiksnormen. De bepaling van de mestproductie zal net als nu gebeuren door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor melkvee wordt daarbij gecorrigeerd voor variaties van het stikstof- en fosfaatgehalte in ruwvoer.

Nog 2 regelingen aangepast

Tegelijk met de aanpassing van de meststoffenwet worden 2 andere regelingen aangepast. Die gaan in per 1 januari 2019 en zijn eveneens onderdeel van het Zesde AP. Het gaat onder meer om de lagere stikstofgebruiksnorm na het scheuren van grasland voor mais of herinzaai van gras en lagere opbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnormen.

Op de aanpassingen van de Meststoffenwet en de uitvoeringsregelingen zijn reacties mogelijk vanaf 17 september tot en met 26 oktober 2018.