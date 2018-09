KeurMest: keurmerk voor verantwoorde mest

Er komt een keurmerk voor verantwoorde mest. De lancering van KeurMest is vrijdag 14 september op de ATH in Biddinghuizen.

Het is de eerste stap op weg naar complete certificering van mest, die in de maak is maar nog wel een jaar op zich laat wachten. Dat meldt LTO Nederland.

Deelname aan KeurMest vrijwillig

Het keurmerk is laagdrempelig. Deelname is vrijwillig. Wie zich aanmeldt, verklaart zich aan alle regels op het gebied van mest te houden. Controle is er niet, de borging volgt in later stadium. Deelname staat open voor alle schakels van de mestketen, van producent tot distributeur en ontvanger. Aanmelden kan via een speciale website via e-herkenning. Registratie kost eenmalig € 2,50.

Het mest-keurmerk is uitvloeisel van een actieplan voor de aanpak van fraude in de mestketen. De initiatiefnemers daarvan zijn LTO, Cumela, POV, Transport en Logistiek Nederland en Rabobank.