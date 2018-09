Biologische sector blijft van marginaal belang

De biologische sector is in 2017 met 5% gegroeid naar een omzet van € 1,5 miljard, maar vergeleken met andere Europese landen is biologisch in Nederland marginaal. Dat blijkt uit het trendrapport van Bionext over 2017.

In Nederland is slechts 3,5% van het landbouwareaal biologisch. In de gehele EU is dit percentage 6,8%, een oppervlakte van 11,3 miljoen hectare. Biologische koplopers zijn Duitsland, Frankrijk, Zweden, Zwitserland, Denemarken en Oostenrijk met percentages die naar verwachting in 2025 richting de 20% lopen.

Omzet biologisch groeit snel

Toch voorziet Bionext dat Nederland bezig is met een inhaalslag. De omzet groeide de afgelopen 10 jaar steeds sneller. De productie van biologisch zit in de lift. Deze verwachting wordt ondersteund door de oppervlakte landbouwgrond die in omschakeling is naar biologisch. In 2016 was dat nog ongeveer 3.300 hectare. Het Nederlandse areaal was in 2017 ruim 60.000 hectare. Het areaal in omschakeling steeg naar 9.000 hectare, waarmee naar verwachting van Bionext in 2018 bijna 70.000 hectare biologisch is.

Krimp bij biologische speciaalzaken

In de supermarkt is de omzet in biologisch 6% gegroeid naar € 779 miljoen. Biologische speciaalzaken daarentegen hebben last van krimp, een gevolg van de sterke concurrentie van supermarkten. De omzet is dit jaar wel minder sterk gegroeid dan voorheen. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de dalende consumentenprijzen door de goede oogsten van 2017.

In de supermarkt zijn vooral meer eieren en zuivel verkocht. De verkopen stegen met respectievelijk 17% en 11%. In de houdbare categorie was babyvoeding een opvallend product. In 2017 werd voor € 21,8 miljoen aan biologische babyvoeding gekocht.

In 2025 zal wereldwijd voor € 220 miljard aan biologisch voedsel worden verkocht

Maatschappelijke vraagstukken

Dichter bij het boerenerf is de biologische markt stabiel. In Nederland zijn ongeveer 300 boerderijwinkels en markten die biologische producten verkopen. Naar inschatting van Bionext is de omzet zo’n € 38 miljoen, in 2012 was dat € 35 miljoen.

Volgens Bionext wint biologisch aan populariteit, omdat het systeem een overtuigend antwoord geeft op een aantal maatschappelijke vraagstukken. Dit is een wereldwijde ontwikkeling. De verwachting is dan ook dat in de komende jaren er veel meer biologisch voedsel wordt verkocht. Het mondiale areaal is volgens Zwitsers onderzoek 57,8 miljoen hectare. Bionext schat de mondiale omzet van biologisch in 2017 op bijna € 100 miljard. In 2025 zal wereldwijd voor € 220 miljard aan biologisch voedsel worden verkocht, aldus Bionext.