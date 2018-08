Onderzoek: tot 2022 wereldwijd opvallend warm

De komende 4 jaar wordt het wereldwijd naar verwachting een stuk warmer dan normaal.

Dat concluderen klimaatonderzoekers Sybren Drijfhout en zijn Franse collega Florian Sévellec in een publicatie in wetenschapstijdschrift Nature.

Zij hebben een nieuwe methode ontwikkeld om de wereldwijde de temperatuur te bepalen op basis van weersveranderingen die eerder ook voorkwamen. Daaruit blijkt dat de kans op ongewoon warme jaren de komende 4 jaar 4 keer zo groot is dan normaal.

De hogere temperatuur gaat gepaard met hittegolven, droogte of extreme orkaanactiviteit. De rekenmethode is gebaseerd op weerpatronen die de afgelopen 40 jaar ook voorgekomen zijn.

Oceanen nemen warmte op of geven warmte af

“In het begin van deze eeuw was een lange periode waarin de temperatuur nauwelijks steeg. Dat bleek te komen doordat oceanen op sommige momenten meer warmte opnemen en op andere momenten meer warmte afgeven aan de atmosfeer”, geeft KNMI-onderzoeker Drijfhout als voorbeeld van de werkwijze van de nieuwe methode.

Op basis van deze bevindingen is de kans groot dat de wereldtemperatuur de komende jaren warmer is dan normaal. Het effect komt bovenop de opwarming van de aarde door broeikasgassen.

De methode kan gebruikt worden voor de voorspelling tot 4 jaar vooruit. Voor langere termijn zijn de voorspellingen te onbetrouwbaar. De nieuwe methode kan ook bijdragen aan het in beeld brengen van de klimaatverandering op regionaal niveau.

Gevolgen voor landbouw en gewasverzekeringen

Marien Boersma, directeur van gewasverzekeraar Agriver, reageert met enige bezorgdheid. “We moeten zeker gaan nadenken wat voor gevolgen dit heeft, ook voor de verzekering”, zegt hij.

Hij vindt dat er nog te weinig tijd is voor klimaatadaptatie in de landbouw. “Als er zoveel droogte is, moet je je toch afvragen of je gewassen die gevoelig zijn voor droogte nog wel moet blijven telen”, geeft hij als voorbeeld.