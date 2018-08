LTO maant ministerie tot haast met maatregelen droogte

LTO Nederland vindt dat het ministerie van landbouw haast moet maken met droogtemaatregelen.

Hoewel de belangenorganisatie een positieve reactie kreeg op de voorgestelde crisismaatregelen, heeft dit nog niet geleid tot verruiming van de mogelijkheden voor het herinzaaien van grasland en het verruimen van de bemestingsregels.

De minister van landbouw Carola Schouten schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitrijtermijn voor dierlijke mest op bouwland wordt verlengd tot 15 september. Desondanks is de officiële regeling die dit toestaat nog niet gepubliceerd.

‘Ambtelijke molens draaien langzamer’

“Helaas draaien de ambtelijke molens in Den Haag op de verschillende departementen en in Brussel langzamer dan wij verwachten en willen. Dat frustreert”, schrijft LTO-bestuurder Trienke Elshof-Witteveen. Ze benadrukt dat een crisis om actie vraagt.

In een Kamerbrief van minister Carola Schouten van landbouw zegde de minister toe dat de uitrijperiode voor dierlijke mest op bouwland wordt verlengd tot 15 september en dat de verplichte inzaai van vanggewassen op bouwland ook twee weken later mag.

Nog geen verlenging mestuitrijden op grasland

Voor grasland is vooralsnog geen verlenging van de uitrijperiode van mest toegezegd. De mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht.

Lees ook: Wat te doen met verdroogd gewas? met daarin ook alle maatregelen van het ministerie op een rij

“We werken er hard aan en zijn over de maatregelen in overleg met de Europese Commissie er is”, reageert een woordvoerder van het ministerie. Zodra de duidelijkheid er is zal deze openbaar worden.

Toezeggingen die in de Kamerbrief zijn gedaan, staan vast. Naast de uitrijperiode voor mest op bouwland betekent dit dat boeren die vanggewassen zaaien als invulling voor de 5% ecologische aandachtsgebieden dit mogen doen met grasmengsels, om zo extra veevoer te produceren.