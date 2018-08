Grote vraag naar voer doet prijzen stijgen

Voertekort bij melkveehouders, of de vrees daarvoor, resulteert in hogere prijzen voor mais, stro en hooi.

De vraag naar veevoer is groot. Ook vanuit andere landen die te kampen hebben met droogte. De grasgroei stagneert al lange tijd en het duurt weken voordat er weer voldoende gras staat om het te kunnen maaien.

‘Boeren die elders snijmais willen kopen om van voldoende wintervoorraad verzekerd te zijn moeten daar dik voor betalen’

De mais die er door de langdurige droogte slecht voor staat, wordt nu al gehakseld. De opbrengsten zijn veel lager dan in andere jaren, vooral op zandgronden. Maar langer wachten met de oogst heeft geen zin. Als de planten nog groene bladeren hebben, zit er voldoende suiker in. Dan is de de mais voor de koeien veel smakelijker. Na het hakselen kunnen boeren het perceel inzaaien met gras. Zo kunnen ze in het najaar misschien nog één of twee sneden gras binnenhalen.

Boeren die elders snijmais willen kopen om van voldoende wintervoorraad verzekerd te zijn moeten daar dik voor betalen. Als ze al mais kunnen krijgen, want het aanbod is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren.

Maatschap Gerbrandy in het Friese Nijland laat enkele vrachten snijmais van de oogst 2017 leveren ter overbrugging naar de nieuwe oogst. - Foto's: Henk Riswick

Prijzen gaan steeds verder omhoog

Al een aantal weken gaat de prijs omhoog. In sommige gevallen is zelfs tot € 85 per ton kuilmais betaald. Handelaren geven aan dat het hier om extremen in de markt gaat. Maar het laat zien dat de situatie op sommige bedrijven nijpend is. Deze week ligt de prijs voor kuilmais op zo’n € 75 per ton, franco geleverd. Een jaar geleden was dat € 63 per ton.

‘Tarwestro is dit jaar € 20 duurder’

Ook de prijzen voor stro en hooi stijgen. Weidehooi kost nu € 205 per ton (grote baal), terwijl dat vorig jaar € 170 per ton was. Tarwestro en gerstestro noteren nu € 135 per ton (grote baal). Dat is € 20 meer dan een jaar geleden. Graszaadhooi kost € 120 per ton.

Strohandelaar platgebeld

Het droge weer stuwt de vraag naar hooi en stro. Paniek onder veehouders is de grootste reden, zo vertelt Willem Stouten van Stouten Fourage in Bruinisse (Zl.).“De laatste weken zijn we helemaal platgebeld. Mensen wilden graag stro kopen uit angst dat prijzen alsmaar verder op lopen en dat ze in de winter zonder zitten”,

Nu heeft de handelaar het weer wat rustiger. De oogst in Zeeland en Frankrijk – waar Stouten veel stro vandaan haalt – is zo goed als afgelopen.

Er wordt dit jaar meer stro geperst dan gehakseld.

Meer sto geperst vanwege betere prijs

Akkerbouwers hebben meer stro geperst in plaats van gehakseld omdat er geld te verdienen is met het stro, merkt Stouten verder op. “Tijdens de oogst waren er goede weersvooruitzichten waardoor pakken stro en hooi op het land bleven liggen. Ze werden verkocht toen de prijzen stegen.”

‘Boeren willen hun hooi en stro zo lang mogelijk vasthouden’

Cas Slijkerman van Slijkerman Fourage & Strooisel in ’t Veld (N-H) signaleert dat boeren hun hooi en stro zo lang mogelijk vasthouden. “Ze willen niet verkopen en veel veehouders willen juist kopen. Daardoor stijgen de prijzen”, aldus Slijkerman.

Daarnaast is er veel vraag vanuit Zweden en Noorwegen waardoor vanuit Nederland ook daar producten heen gaan. In Noord-Holland zijn er echter nog weinig problemen met het aanbod van hooi: Slijkerman: “Hier is de groei van het gras redelijk in vergelijking met andere delen in Nederland.”