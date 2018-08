Het grondwaterpeil stijgt of stabiliseert, maar de meeste droogtemaatregelen blijven van kracht.

In de meeste gevallen stabiliseert of stijgt het grondwaterpeil dankzij recente neerslag, maar door het blijvend hoge neerslagtekort blijven de meeste droogtemaatregelen van kracht. Dat blijkt uit de droogtemonitor van de Landelijk Commissie Waterverdeling (LCW).

Watertekort onverminderd groot op zandgronden

Het effect van de neerslag op het grondwater van de hogere zandgronden is nauwelijks merkbaar, het watertekort blijft onverminderd groot. Over het algemeen is er nog steeds sprake van lage tot zeer lage grondwaterstanden. Volgens de commissie verandert er dus weinig in de droogtesituatie.

Verzilting tegengaan

De focus ligt nu vooral op het tegengaan van verzilting. Er wordt extra water aangevoerd bij de Irenesluizen in Wijk bij Duurstede naar het Amsterdam-Rijnkanaal. In de Lek stroomt extra water door de stuw bij Hagestein. Het peil in het IJsselmeer is inmiddels bijna terug op het zomerpeil, maar er worden lokaal verhoogde zoutgehaltes gemeten. Ook hier worden extra maatregelen genomen. Zo is deze week bij Kornwerderzand en bij Den Oever eenmalig zout water uit het IJsselmeer afgevoerd naar de Waddenzee.