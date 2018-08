Brabant opent fonds voor verduurzaming stallen

Provincie Brabant opent een fonds om boeren tegemoet te komen in de verscherpte duurzaamheidseisen voor stallen.

Het transitiefonds veehouderij is per direct in werking gesteld. De provincie heeft hiervoor € 10 miljoen beschikbaar gesteld, het Nationaal Groenfonds doet met € 5 miljoen ook een duit in het zakje. Het Groenfonds zal ook het fonds beheren.

Jonge boeren

Het fonds richt zich voornamelijk op jonge boeren die recent het bedrijf hebben overgenomen of ondernemers die recent geïnvesteerd hebben in het bedrijf.

Jonge boeren die moeten investeren in hun bedrijf om aan de strenge normen voor ammoniakuitstoot in de provincie te voldoen, kunnen aanspraak maken op het fonds voor een maximaal bedrag van € 250.000. Het fonds kan op deze manier minimaal 60 ondernemers ondersteunen.

Achtergestelde lening

“Het bedrag is een achtergestelde lening, waardoor boeren niet in de problemen komt met de bank of andere financiers, maar verder is de lening gewoon marktconform,” licht een woordvoerder van de provincie toe.

Emissiearm systeem of luchtwasser

De provincie ziet het liefst dat veehouders de ammoniakuitstoot in de stal beperken bij de bron. Als zo’n emissiearm systeem niet beschikbaar is, mogen boeren het geld uit het fonds ook gebruiken voor bijvoorbeeld een luchtwasser.

De provincie heeft eerder samen met het Nationaal Groenfonds samengewerkt: voor het mogelijk maken van bedrijfsverplaatsingen voor veehouderijen.