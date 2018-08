Aanleg 450 kilometer drainage in polder Groene Hart

Donderdag is begonnen aan tot nu toe het grootste project op het gebied van drainage.

In de polder Lange Weide, in het Groene Hart, wordt de komende 2 jaar 450 kilometer onderwaterdrainage aangelegd.

Beperking afbraak veen

In totaal wordt 300 hectare veenweide gedraineerd zodat landbouwactiviteiten kunnen worden voortgezet en de afbraak van veen wordt ingeperkt. 13 boeren hebben hun land in deze polder liggen. Het initiatief om de bodemdaling met deze maatregelen tegen te gaan, komt ook bij deze ondernemers vandaan.

Om het grootschalige project te kunnen betalen is € 1,1 miljoen POP3 subsidie beschikbaar gesteld.

Beperking uitstoot CO2