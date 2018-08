120 appelbomen vernield door joyriding met trekker

In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 augustus zijn bij een fruitteler in Dreumel (Gelderland) zeker 120 appelbomen vernield door joyriding met een trekker inclusief pomp en slangen. De trekker stond stationair te draaien om de pomp aan te drijven voor beregening van de appelbomen.

Op maandag 6 augustus is Renate Vink van Fruitbedrijf Vink nog steeds ontdaan over wat hen het afgelopen weekend is overkomen. “Onder de huidige weersomstandigheden wordt al het maximale van je gevergd. Dit was echt de druppel die de emmer doet overlopen. Het meest vervelende is nog dat we ook op dit moment nog niet weten wie en waarom mensen dit gedaan hebben. Het meest waarschijnlijke lijkt dat dronken bezoekers na de kermis op het idee zijn gekomen met de trekker te gaan rijden.”

Fruitteler Silvan Vink bij zijn omvergereden fruitbomen. - Foto: Vidiphoto

Schade getaxeerd

Bij de joyriding met de trekker, pomp en slangen werden zeker 120 appelbomen volledig vernield. De trekker kwam tot stilstand in een naast de boomgaard gelegen vijver. Een expert van de verzekeringsmaatschappij is inmiddels op bezoek geweest om de schade aan de bomen en de trekker te taxeren. De bomen waren bijna aan de oogst toe, maar er is ook vervolgschade in de vorm van de gederfde oogst voor de komende jaren. De bomen van het ras Delcorf waren pas circa 6 jaar oud.

Ravage opruimen

Vink heeft voldoende andere trekkers tot hun beschikking om weer te kunnen beregenen als de ravage van de vernielde bomen is opgeruimd. “Dat mag ook pas na schadetaxatie. Nu ruimen we het zo snel mogelijk op, dan kunnen we er met onze pluktreintjes en trekkers weer langs rijden. Dat is nodig, want de oogst van de Delcorf staat binnen nu en een week voor de deur.”

Meerdere scenario‘s

Eerder werd al eens een trekker bij Vink gestolen. “Door die ervaring hebben we meteen na onze ontdekking de politie gebeld, maar de daders waren al gevlogen. We weten ook niet in welke hoek we die zoeken moeten. Is het vandalisme, agra-terreur of iemand die last had van de beregening? Alle scenario’s zijn nog denkbaar.”