Sector neemt maatregelen tegen hitte

Veetransporteurs en slachterijen houden rekening met de langdurige hitte. Rendac rijdt ook zaterdag.

Niet alleen boeren nemen maatregelen om hun vee zo veel mogelijk koelte te brengen of hun gewassen te beregenen. Ook andere bedrijven in de sector ondernemen acties in deze tijden van extreem warm weer.

Hitteplan voor transporteurs

Veetransporteurs moeten zich houden aan het hitteplan, opgesteld door Vee & Logistiek Nederland en Saveetra. Dit hitteplan treedt in werking als voorspeld wordt dat het 4 aaneengesloten dagen warmer is dan 27 graden en wanneer er minstens voor één dag een voorspelling van 30 graden of meer is. Dat is nu het geval.

Vroeg vee laden

Veetransporteurs moeten volgens het plan vroeg laden en de beladingsgraad verlagen. Dat betekent voor alle diersoorten dat er 10% minder dieren geladen mogen worden. Daarnaast moeten chauffeurs rekening houden met schaduw en wind tijdens laden, lossen en tussenstops. Bij een temperatuur van 35 graden of hoger, mogen dieren niet vervoerd worden.

Artikel gaat verder onder het Facebookbericht.

Slachterijen

Ook de slachterijen nemen maatregelen. Zo spuit Vion Food Group in Boxtel bijvoorbeeld het asfalt nat op het terrein waar de vrachtauto’s met varkens staan te wachten. Ook ventilatoren zorgen voor extra koelte. Daarnaast is de tijdsplanning strakker om wachttijden bij de aanvoer te voorkomen. De maatregelen zijn onderdeel van het hitteprotocol van de slachterij.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Controle

De inspecteurs van de NVWA zijn vanwege de warme weersomstandigheden extra op pad om veetransport te controleren. Ze controleren op onder andere temperatuur, watervoorziening en ventilatie. Ook geldt het zogenoemde tropenrooster. Er kan dan gecertificeerd worden van 4.00 tot 22.00 uur. Exportcertificering vindt niet plaats op dagen met temperaturen van 35 graden of meer.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Rendac

Om overlast op boerenbedrijven te voorkomen, haalt destructiebedrijf Rendac tijdens periodes van hitte ook op zaterdag dode dieren op. Afgelopen zaterdag was dit al het geval en het ziet er naar uit dat dit ook komende zaterdag zo is.