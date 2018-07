Regen aan meldingen droogteschade bij verzekeraars

Telers maken massaal melding van droogteschade. Dagelijks komen tientallen meldingen binnen, vorige week waren dat er nog maar een paar.

Het regent droogteschademeldingen bij verzekeraar AgriVer, grapt de woordvoerder. In voorgaande jaren keerde de verzekeraar in slechts een paar gevallen uit. Dit jaar zullen naar verwachting meer telers de grenswaarde overschrijden.

Voor teelten op zandgrond moet het neerslagtekort 252 millimeter zijn, op de overige gronden hanteert AgriVer een grens van 317 millimeter.

Taxateurs bekijken eerst graan en graszaad

Hoe groot de werkelijke schade is, is nog niet te zeggen. De taxateurs gaan nu eerst de schades opnemen in de granen en graszaad, omdat deze momenteel worden geoogst. Voor overige gewassen is het afwachten wat de uiteindelijke schade zal zijn.

Recordaantal claims verwacht

Verzekeraar Vereinigte Hagel ook heeft al tientallen meldingen binnen en dat blijft oplopen, weet directeur Jan Schreuder. Op basis van weersvoorspellingen verwacht ook deze verzekeraar een recordaantal claims wegens droogte te ontvangen.

Deze verzekeraar hanteert een droogtedrempel van 250 millimeter. “In steeds meer regio’s is het neerslagtekort zo groot. Ook bijvoorbeeld in de Flevopolder is die grens nu gepasseerd, dus ook daar komen de meldingen nu vandaan.”