Maatregelen klimaat vooral via innovaties

Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels heeft de hoofdlijnen van het klimaatakkoord gepresenteerd. De landbouw moet in 2030 3,5 Mton CO2-reductie halen. Er wordt ingezet op aanpassingen in de veehouderij en in het landgebruik, duurzame energie en verandering van het voedselpatroon.

Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen moet de veehouderij de uitstoot met 1 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten verlagen. De voorgenomen warme sanering van de varkenshouderij levert 0,3 Mton op, daarnaast moeten maatregelen in de melkveehouderij zoals aanpassingen bij het voer, mestopslag en bemesting 0,8 Mton CO 2 -equivalent opleveren. NZO en LTO Nederland hebben hiervoor het plan ‘Klimaatverantwoorde zuivelsector’ opgesteld.

Minister Eric Wiebes (links) neemt het klimaatakkoord in ontvangst van Ed Nijpels. - Foto: ANP

Vernatting veenweidegebied

Slimmer landgebruik moet 1,5 Mton CO 2 -reductie opleveren. De Klimaattafel voor landbouw wil 1 Mton CO 2 -reductie realiseren door vernatting van het veenweidegebied, wat tot gevolg kan hebben dat de landbouw in deze gebieden moet veranderen.

Ander landgebruik in andere gebieden, zoals het aanpassen van de teeltrotatie en het langer groen houden van percelen met vanggewassen en uitbreiding van bos kan een bijdrage van 0,5Mton CO 2 -reductie opleveren.

Aanpassing energieverbruik vooral in glastuinbouw

Aanpassingen in het energiegebruik in de land- en tuinbouw moet nog eens 1 Mton CO 2 -equivalent opleveren. Dit moet vooral uit de glastuinbouw komen. De inzet is klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 waarbij kassen verwarmd worden met aardwarmte in plaats van met gas.

Ook moet het energiegebruik en het gebruik van fossiele brandstoffen voor landbouwmachines omlaag en kan de landbouw bijdragen aan de uitbreiding van de productie van duurzame energie. De energieproductie uit wind en zon moet vervijfvoudigd worden tot 2030.

Omslag landbouw

Pieter van Geel, voorzitter van de klimaattafel voor landbouw, zegt dat de klimaatdoelen voor landbouw moeten worden meegenomen in een omslag van de landbouw. “Daarbij staan grondgebondenheid van de melkveehouderij, het sluiten van kringlopen en het produceren binnen de milieugebruiksruimte centraal”, aldus Van Geel.

LTO: stevige uitdaging, maar niet onhaalbaar

LTO Nederland noemt de klimaatplannen een ‘stevige uitdaging, maar niet onhaalbaar’.“We pakken de uitdaging op en willen dat boeren en tuinders het nodige gereedschap krijgen om deze opdracht uit te voeren”, reageert LTO Nederland-bestuurder Kees van Zelderen.

Nevedi: goede basis

Diervoerorganisatie Nevedi spreekt van een goede basis om verder te werken. De organisatie verwacht dat met diervoederinnovaties in combinatie met passen dier-, bodem- en gewasmanagement op veehouderijbedrijven een goede bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatopgave.

Teleurgestelde natuur- en milieuorganisaties

Natuur-en Milieuorganisaties zijn teleurgesteld. Ze vinden de uitkomsten van de landbouwtafel ‘teleurstellend vaag’ en hadden liever een omslag naar een duurzamer landbouwsysteem gezien.