ZLTO partner invulling veehouderijsysteem Brabant

Bij het verder uitwerken van het systeem van de versnelde verduurzaming van de veehouderij in Noord-Brabant blijkt onder andere ZLTO een van de betrokken partijen.

Dit is opvallend, omdat de boerenorganisatie vorige week, in de persoon van Herman Litjens, specialist omgevingsbeleid, nog naar buiten bracht dat de ZLTO op korte termijn tegen de provincie een gerechtelijke procedure start vanwege de versnelde verduurzaming van de sector. De betrokkenheid van ZLTO bleek vandaag tijdens een bijeenkomst met landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings over de stand van zaken van de transitie.

Contact met meerdere partijen

Om innoverende veehouders te steunen bij hun keuzes heeft de provincie contact met meerdere partijen. Spierings: “We hebben onder andere contact met VNO-NCW, ZLTO, FME en verschillende systeemleveranciers om boeren zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met al hun vragen.” Dat ZLTO ondanks de aangekondigde rechtszaak bij de uitwerking van de versnelde transitie van de veehouderij betrokken is, vindt Spierings overigens niet vreemd. “Door een paar jaar aan de zijkant te blijven staan terwijl de rechtszaak loopt, help je de boeren ook niet. Maar ik begrijp wel dat het niet handig en gemakkelijk voor ze is om te zeggen dat je hieraan meewerkt.”

‘Ik merk dat er veel behoefte is bij boeren om te sparren met deskundigen over wat de wet- en regelgeving voor hun specifieke situatie betekent’

Innovaties

Brabantse veehouders zijn het afgelopen jaar sterk gaan nadenken over mogelijke innovaties, nadat de provincie in juli 2017 besloot de veehouderij versneld te verduurzamen, constateert Anne-Marie Spierings. “Veel boeren zijn er door aan het nadenken gegaan over hun bedrijf en wij helpen ze daarbij.”

Noord-Brabant is momenteel druk bezig een ondersteunend netwerk voor boeren op te zetten met gemeentes. Spierings: “Ik merk dat er veel behoefte is bij boeren om te sparren met deskundigen over wat de wet- en regelgeving voor hun specifieke situatie betekent.”

Aanspreekpunt

Met een viertal gemeentes is men al vrij ver met het netwerk en met een tiental zijn gesprekken om een en ander op te starten.

Spierings: “Ik durf ook te stellen dat we als provincie, sinds we gekozen hebben voor de versnelde transitie van de veehouderij, veel dynamischer bezig zijn. We denken nu daadwerkelijk mee met boeren en staan niet aan de zijlijn.” Boeren die er niet uitkomen met hun eerste aanspreekpunt – de gemeente – roept Spierings op zich tot een provincie te wenden.