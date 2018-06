Kamer wil ontheffing bovengronds mest uitrijden verlengen

De Tweede Kamer vindt dat de ontheffing voor het bovengronds uitrijden van mest voor de kringloopboeren verlengd moet worden.

Een motie van D66 en SP werd unaniem aangenomen. Tijdens het debat in de Tweede Kamer hierover ontraadde minister Carola Schouten van landbouw de motie, omdat bovengronds uitrijden van mest zorgt voor een grotere uitstoot van ammoniak, terwijl het beleid er juist op is gericht om de ammoniakuitstoot te verminderen. Ook is ze bezorgd over het toenemende aantal boeren dat van deze ontheffing gebruik maakt. Dit is van 150, 5 jaar geleden, gestegen naar bijna 400 nu.

Landbouwminister Schouten is geen voorstander van bovengronds mest uitrijden, omdat de ammoniakemissie erdoor toeneemt. - Foto: Mark Pasveer

Kringloopboeren ruimte geven

De indieners van de motie willen juist wel ontheffing, om kringloopboeren de ruimte te geven om te werken aan nieuwe en innovatieve technieken om kringlopen beter te kunnen sluiten. Tjeerd de Groot (D66) zegt dat de werkwijze van de boeren die ontheffing hebben in zijn totaliteit milieuvriendelijker is, ook in relatie tot ammoniak.

Minister Schouten zal ondanks haar negatieve advies moeten aangeven hoe ze de aangenomen motie gaat uitvoeren.

De Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu (VBBM) en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond NMV zijn blij met de aangenomen motie. Zij willen dat er nu gedegen onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van bronmaatregelen, om ammoniakemissie te reduceren. “Uiteindelijk moet daar een wettelijke basis voor gelegd worden. De tijd is er rijp voor”, aldus de boerenorganisaties.