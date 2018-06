Brabantse Delta breidt onttrekkingsverboden uit

Waterschap Brabantse Delta breidt het gebied uit waarvoor onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater geldt.

Vanwege de aanhoudende droogte geldt er vanaf donderdag 28 juni ook een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in de stroomgebieden van de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart in Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert.

In diezelfde gemeenten ligt het stroomgebied van de Brandse vaart. Uit die vaart en de zijbeken daarvan is het onttrekken van water voor de beregening van grasland niet meet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het stroomgebied van de Dongevallei. Die ligt geheel of gedeeltelijk in de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Dongen, Oosterhout en Breda, aldus het waterschap.

Controle

Vanaf 21 juni golden er al onttrekkingsverboden voor de stroomgebieden Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop en De Wouwse gronden. Alle onttrekkingsverboden duren tot een nog nader vast te stellen tijdstip. Het waterschap ziet toe op naleving van de verboden. Voor de overige gebieden in West-Brabant geldt nog geen onttrekkingsverbod.